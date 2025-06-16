Eskişehir'de Cayrokopterle Trafik Denetimi Yapıldı
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. 285 araç denetlenirken, 23 sürücüye ceza kesildi. Denetimlerin devam edeceği açıklandı.
Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Trafik jandarması sorumluluğunda bulunan kara yollarında, Jandarma Hava Grup Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren cayrokopterle gerçekleştirilen denetimde 285 araç denetlendi.
Kural ihlali yaptığı tespit edilen 23 aracın sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel