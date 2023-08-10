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Eskişehir'de Çatıda Güvenlik Tedbiri Almadan Çalışan İşçiler

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Eskişehir'de bir apartmanın çatısında güvenlik tedbiri almadan çalışan 2 kişi, yürekleri ağza getirdi. İşçilerin ölümle burun buruna olan anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eskişehir'de 4 katlı bir apartmanın çatısında hiçbir güvenlik tedbiri almadan çalışan 2 kişi, yürekleri ağza getirdi.

Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. Soka üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında bulunan 2 kişi, hiçbir güvenlik tedbiri almadan tadilat çalışması yaptı. Apartman girişinden çatıya iple malzeme çeken şahıslar, vatandaşların yüreğini ağza getirdi. Ölümle burun buruna çalışan işçilerin bu anları, bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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