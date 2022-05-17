Cam silerken apartman boşluğuna düşen Zeynep, hayatını kaybetti - Haberler

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinde cam silerken dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen Zeynep Kırlı (25), hayatını kaybetti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oturan Zeynep Kırlı, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Kırlı, yaklaşık 7 metrelik yükseklikten apartmanın iç kısmına bakan boşluğa düştü. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Zeynep Kırlı'nın cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın ailesi acı haberle gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.