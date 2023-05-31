Eskişehir'de çalıntı malzemeler Antalya'da satıldı, 3 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR'den 2 evden 150 bin lira değerinde malzeme çalıp, çalıntı malzemeleri Antalya'da satan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi'ndeki 2 evden 150 bin lira değerinde 2 motosiklet, elektrikli bisiklet, 2 çapa makinesi, 2 çim biçme makinesi, 2 jeneratör, motorlu testere, kıyma makinesi ile dinamo motoru çalındı. Ev sahiplerinin başvurusuyla, Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektif timlerince soruşturma başlatıldı. Hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen 8 kişinin, çaldıkları malzemeleri Antalya'nın Elmalı ilçesine götürüp, bir oto galerisine sattıkları belirlendi.