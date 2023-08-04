Eskişehir'de Çalıntı Bakır Elektrik Kablosuyla Yakalanan Şüpheliler

Eskişehir'de çok sayıda suç kaydı olan 2 şüpheli, çaldıkları 114 metre bakır elektrik kablosu ile yakalandı. Şahısların üzerinde çeşitli suç aletleri de bulundu.

Eskişehir'de çok sayıda suç kaydı olan 2 şüpheli, çaldıkları 114 metre bakır elektrik kablosu ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa- Eskişehir kara yolu Satılmışoğlu Mahallesi yakınlarında bulunan bir baz istasyonunda şüpheli 2 şahsa yönelik jandarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Şüpheli tavırlar sergileyen şahıslar, yanlarında bulunan 2 adet çuval ve 1 adet motosiklet ile birlikte yakalandı. Şahısların yapılan kimlik sorgulamalarında ise, Bayram K.'nin 30 adet çeşitli suçlardan kaydı olduğu ve 2 suçtan da arandığı tespit edildi. Diğer şüpheli Koray T.'nin ise 27 adet çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi.

Motosiklette yapılan incelemede, şase ve motor numarasının kazındığı ayrıca üzerinde bulunan heybede başka bir motosiklete ait olduğu belirlenen 26 GM 290 numaralı plaka tespit edildi. Yapılan detaylı aramada, 38 kilogram gelen 114 metre uzunluğunda bakır elektrik kablosu, 3 adet maket bıçağı, 4 adet bıçak ağzı, 1 adet demir testere, 1 adet pense ve 1 adet keser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR