Eskişehir'de Çalınan 3 Ton Soğanın Şüphelileri Yakalandı

Eskişehir'den çaldıkları 50 bin lira değerindeki 3 ton 667 kilogram soğan ile Sakarya'ya giden şüpheliler, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi İlçesi Aksaklı Mahallesi'nde bulunan tarladan, piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 3 ton 667 kilogram soğan çalındı. Olayla ilgili olarak Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Sakarya'dan kamyonetle Eskişehir'e gelen 3 şüphelinin soğan hırsızlığı yaptığını ve Sakarya'ya geri döndüğünü tespit eden ekipler, şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Olayın faillerinin yakalanması ve çalınan soğanların ele geçirilmesi amacıyla Sakarya'da düzenlediği operasyon sonucunda, hırsızlık şüphelisi 3 şahsı yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan soğanlar ise ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerinin ardından 'Bağ, Bahçe ve Tarladan Hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR