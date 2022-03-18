Eskişehir'de bugüne özgü düzenleme 'Çanakkale Geçilmez'

ÇANAKKALE (Bültenler) - Ukrayna'daki savaş ile ilgili tramvaylara 'Yurtta Barış Dünyada Barış' yazılmasının ardından Instagram'da anonim bir hesap tarafından tramvayın gölgeliğine Atatürk'ün gözlerinin fotoğraf düzenleme uygulamasıyla eklenmesinden ilham alan Büyükşehir Belediyesi, ESTRAM iş birliğiyle tramvay güneşliklerine Atatürk'ün gözlerini yansıttı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde 20 tramvayda ilk kez denenen uygulama,vatandaşların da büyük beğenisini topladı.

18 Mart Cuma günü tramvaylardaki yeni uygulama ile karşılaşan vatandaşlar, "Bugün dışarıya çıktığımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tramvaylarımızdan bizlere bakması, bizleri çok duygulandırdı. Ülkemizin kurtuluşu için verilen büyük mücadeleleri, askerlerimizi bizlere bir kez daha hatırlattı. Çocuklarımız, gençlerimiz tramvaylarda yer alan Mustafa Kemal'in o derin bakışlarından O'nun ülke sevgisini, milli mücadelesini ve fikirlerini anlayarak büyüyeceklerdir. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" sözleriyle duygularını ifade ettiler.