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Eskişehir'de Boş Tabut ve Tehdit Notu Bulundu

Eskişehir'de Boş Tabut ve Tehdit Notu Bulundu
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir boş araziye bırakılan tabut ve çelenk, polis tarafından incelendi. Tabutun içinin boş olduğu ve üzerinde bir tehdit notu bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, boş araziye bırakılan tabut ve çelenk, polis ekiplerince incelendi.

Karapınar Mahallesi TOKİ Konutları'nın yanındaki araziye bırakılan tabut ile tabutun baş kısmındaki çelengi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, tabut ve çelenk üzerinde inceleme yaptı. Polis tarafından kontrollü şekilde açılan tabutun içinin boş olduğu belirlendi. İncelemede, tabutun üzerinde bir kişiye yönelik tehdit notu bulundu.

Polis ekipleri çelenk ve tabutu bırakan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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