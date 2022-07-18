Eskişehir'de boş binanın yıkımı sırasında kolon altında kalan kişi yaralandı - Haberler

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Eskişehir'de boş binanın yıkımı sırasında kolon altında kalan kişi yaralandı

AA - Deniz Açık - Güncel
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Eskişehir'de boş binanın yıkımı sırasında kolon altında kalan kişi yaralandı

Eskişehir'de boş binanın yıkımı sırasında devrilen kolonun altında kalan kişi yaralandı.

Eskişehir'de boş binanın yıkımı sırasında devrilen kolonun altında kalan kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde boş bir binanın yıkım işi sırasında U.B'nin üzerine kolon devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kolonun altından çıkartılan U.B, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bacağından yaralanan U.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Deniz Açık - Güncel

Eskişehir Esentepe Güncel Haberler

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