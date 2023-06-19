Eskişehir'de Bisiklet Hırsızlığı

Eskişehir'de bir apartmanın önünde yaklaşık 1 dakika telefonla konuşan şüpheli şahıs güvenlik kameralarına aldırış etmeden 45 saniyede çaldığı bisiklete binerek kaçtı.

Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi Belenli Sokak üzerinde bulunan bir apartmandan gece geç saatlerde bir bisikletin çalınma anı anbean güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Kayıtlarda, Gökhan G. isimli vatandaşa ait olan bisikletin bulunduğu apartmanın önüne gelen şüpheli şahıs, yaklaşık 1 dakika boyunca cep telefonu ile görüşme sağlıyor. Telefonla konuştuğu esnada etrafı kolaçan eden şahıs bir ara güvenlik kameraları ile göz göze geliyor. Daha sonra apartmana giren şüpheli yaklaşık 45 saniyede bisikleti alarak apartmandan çıkıyor. Apartmandan çıktıktan sonra bisiklete binerek olay yerinden ayrılan şahsın rahatlığı pes dedirtti. Bisikletin sahibi Gökhan G., konuyla ilgili polise şikayetçi oldu. - ESKİŞEHİR