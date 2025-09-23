Haberler

Eskişehir'de bir kişiyi darbeden şüpheli tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, beslediği köpeklerden şikayetçi olunduğu iddiasıyla tartıştığı kişiyi darbeden zanlı tutuklandı.

Yeşiltepe Mahallesi Ülküm Sokak'ta beslediği köpeklerin sürekli havlaması nedeniyle şikayet edilen ve şüphelendiği komşusu R.D'yi (68), darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan O.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen O.G, çıkarıldığı hakimlikçe "vücutta kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Beslediği köpeklerle ilgili şikayet edilen O.G, dün camiye gitmek için sokağından geçen R.D'den (68) şüphelenerek tartışmaya başlamıştı. O.G'nin daha sonra Şehit Halit İlbay Caddesi'nde yürüyen R.D'yi takip ederek saldırdığı anlar çevredeki bir binaya ait güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. Olayın ardından yaralanan R.D, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
