Eskişehir'de bir kişinin telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de bir kişinin telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de bir kişinin telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı

Eskişehir'de adres sorma bahanesiyle yaklaştığı kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı aranıyor.

Eskişehir'de adres sorma bahanesiyle yaklaştığı kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı aranıyor.

Tepebaşı ilçesi Hacıseyit Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir kişi, adres sorma bahanesiyle yaklaştığı Tevfik Sezdi'nin cebindeki cep telefonunu alarak kaçtı.

Polis, olay sırasında çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir Tepebaşı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title