Eskişehir'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın sanıkları hakim karşısında

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki kişiden birini öldürüp, diğerini yaraladığı gerekçesiyle 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fazlı B, Cengiz A, tutuksuz sanık Uğur A. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Fazlı B, hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraatini istedi.

Olay gecesi Paşa Mahallesi Kurşunlu Cami Sokak'ta arkadaşı Cengiz A. ile birlikte oturdukları sırada Ozan D'nin kendisini telefonla aradığını anlatan sanık Fazlı B, savunmasında şunları söyledi:

"Hayatını kaybeden Onur Yumrutaş, 3 bin lira yerine telefonun karşılığında bana bir miktar eroin vermeyi teklif etti. Kabul etmedim. Maktul ısrarlı bir şekilde eroin vermeyi teklif etti ve yüksek sesle bana bağırdı. Biz maktulle karşılıklı küfürleşirken yanımızda bulunan müşteki Ozan, birden elini beline attı. Üzerinden bir silah çıkarttı, bana doğru bir el ateş etti ama bana isabet etmedi. Daha sonra Ozan üzerime doğru gelmeye başladı. Bu sırada Uğur A, Ozan'ın üzerime geldiğini görünce sopa ile onun sırtına vurdu. Ozan benim üzerime doğru düştü, birlikte Ozan'la yere düştük. Yere düştükten sonra maktul üzerinden bir silah çıkarttı. Biz yerde olduğumuz için yere doğru ateş etti."

Kendi üzerinde de silah bulunduğunu, kendisini korumak amacıyla üzerindeki silahı çıkartarak Ozan D'ye doğru ateş ettiğini ancak maktule hiç ateş etmediğini öne süren Fazıl B, "Daha sonra derneğin üst katına korktuğumdan dolayı kaçtım. Ben yukarıya çıktığımda aşağıdan iki el silah sesi daha duydum. Üst katta bulunan şöminenin içerisine saklandım. Dolayısıyla Onur Yumrutaş'ı ben öldürmüş değilim, ona doğru ateş etmiş değilim. Maktulün ne şekilde vefat ettiğini bilmiyorum." dedi.

Tutuklu sanık Cengiz A. ise silahlı kavga sırasında hayatını kaybeden Onur Yumrutaş'a vurmadığını ve ateş etmediğini öne sürdü.

Geçen yıl ağustos ayında Paşa Mahallesi Kurşunlu Cami Sokak'taki kullanılmayan iki katlı müstakil bir evin girişinde çıkan silahlı kavgada Ozan D. (30) ve Onur Yumrutaş (33) yaralanmış, yaralılardan Yumrutaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçtıkları iddia edilen zanlılar Fazlı B, Cengiz A. ve Uğur A. ise polis tarafından 3 tabancayla yakalanmış, savcılıkta sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen 3 zanlı tutuklanmıştı. Zanlılardan, Uğur A. daha sonra serbest bırakılmıştı.