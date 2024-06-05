Eskişehir'de kavgada bir kişi öldü, sanıklar hakim karşısına çıktı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaklaşık 4,5 ay önce yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olan sanıklar hakim karşısına çıktı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Burak Z. (27), Tunahan Z. (23), tutuksuz sanık Faruk Y. (17) ile maktul Fatih Bayar'ın (37) kavgada bıçaklanan arkadaşı Yasin T. (36) ile hayatını kaybeden Bayar'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Burak Z. duruşmadaki savunmasında, olay akşamı alkollü bir mekanda oturduklarını ve hesabı ödeyeceği esnada kardeşi ve arkadaşının tuvalete gittiğini söyledi.

Kardeşi ve arkadaşının uzun süre dönmemeleri üzerine tuvalete gittiğini kaydeden Burak Z, "Maktul Fatih Bayar'ın küfür ettiğini duydum. Kardeşimle tartışıyorlardı. Kardeşime' gidelim' dedim ve mekandan çıktık. Uzaklaştıktan sonra arkamızdan çıkıp geldiler. Bizim yanımızdan geçip bize doğru döndüler. Fatih bize küfür etti, yumruk salladı, tehdit etti. Sarhoştu, yumruğunu denk getiremedi. Biz kavga etmeye başladık. Boğuşma esnasında Fatih'ten ayrılmaya çalıştım ama bırakmadı. Bayağı boğuştuk. Kardeşim ile arkadaşımız Faruk, Fatih Bayar'ın arkadaşı Yasin'le kavga ediyordu. Kardeşim geldi, elinde bıçak gördüm. Fatih'in bacağına bıçakla 3-4 kere vurduğunu gördüm. Ben yumruk ve tekme attım, bıçak kullanmadım. Ben Yasin'e de vurmadım. Onunla Fatih ve Tunahan kavga ediyordu. Yasin'in bıçaklandığını görmedim. Kardeşimin, Fatih'in bacağına 3-4 kez bıçakla vurduğunu gördüm, fazlasını görmedim. Kardeşime vurmamasını söyledim. Sonra olay yerinden uzaklaştık. İkisi orada kaldı." diye konuştu.

"İlk ifademde kardeşimi korumak için yalan söyledim"

Burak Z, emniyetteki ifadesi ile duruşmadaki ifadesinin tutarsızlığının sorulması üzerine, "Soruşturma aşamasında kardeşimi korumak için her iki şahsa da bıçakla vurduğumu söyledim. Fakat ben olayda bıçak kullanmadım. Fatih'e tekme ve yumrukla vurdum. Hem Yasin'e hem de Fatih'e bıçakla vuran kardeşim Tunahan'dır." ifadelerini kullandı.

Sanık Tunahan Z. ise oturdukları mekanda tuvalete gittiğini, orada Fatih Bayar ve arkadaşı olduğunu kaydetti.

Tuvalet sırası esnasında ikilinin kendisine küfür ettiğini öne süren Tunahan Z, "Arkadaşı geldi ve ağız dalaşı yaptık. Sonra abim Burak geldi. Bizi aldı, dışarı çıktık. Mekandan ayrıldık. Bizi takip edip önümüzü kestiler. Fatih bana yumruk salladı. Sonra arbede yaşandı. Yasin, ben ve Faruk kavga etmeye başladık. Abimle de Fatih kavga ediyordu. Fatih'in, abimi Porsuk Çayı'na doğru çektiğini gördüm. Ondan sonra belimdeki bıçağı çıkardım. Yasin'in bacağına vurdum. Öldürme kastım yoktu. Abimin yanına gittim. Fatih Bayar'ın bacağına bıçakla vurdum. Ondan sonra olay yerinden ayrıldık. Olay esnasında benden başka kimsede bıçak yoktu." dedi.

Kavga esnasında Burak Z. ile Tunahan Z'nin yanında bulunan tutuksuz sanık Faruk Y. de Tunahan Z'nin kavga sırasında Yasin T. ve Fatih Bayar'a bıçakla vurduğunu anlattı.

Kavgada bıçakla yaralanan Yasin T. ise kafasına sert bir cisimle darbe aldığını ve sersemledikten sonra bıçaklandığını söyledi.

Sanıkların aksine tuvalette herhangi bir küfürleşme veya tartışma olmadığını iddia eden Yasin T, şunları kaydetti:

"Eve gittiğimiz esnada yanlarından geçerken bir şeyler söylediler. Fatih de 'ne diyorsunuz?' diyerek döndü. Kavga etmeye başladılar. Burak'la Fatih kavga ediyordu. Diğerleri de Burak'ın yanındaydı. Faruk da boğuşmaya karışmıştı. Tunahan da olay yerine geldi. Faruk'u oradan ittirdim. Arkamdan kafama sert bir darbe geldi, sersemledim. Tunahan beni bacağımdan ve kalçamdan 8 defa bıçakladı. Sonrasını hatırlamıyorum. Burak bana vurmadı."

"Ben bunları insan olarak görmüyorum"

Maktul Fatih Bayar'ın babası Mehmet Bayar, duruşmada, olayı görmediğini dile getirerek, "Kameralardan izlediğimize göre, bu üçü oğlumu canice bıçaklayarak öldürdü. 18 bıçak darbesi, vicdansızlıktan başka bir şey değildir. Ben bunları insan olarak görmüyorum. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

Oğlunu kaybeden Ayşe Bayar ise sanıklardan şikayetçi olarak, "Ömür boyu hapisten çıkmamalarını istiyorum. Bira şişesiyle kafasına vurmasalardı belki de yaşayacaktı. Video kaydından 3 kere yere düşüp kalktığını gördüm." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmada görgü tanıklarının dinlenmesinin ardından sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, duruşmayı temmuz ayına erteledi.

Olay

21 Ocak'ta, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin T. bıçakla yaralanmış, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayar, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Hafif yaralanan Yasin T. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliler Burak, Tunahan Z. ve Faruk Y'yi saklandıkları adreste yakalamıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.