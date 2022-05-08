Eskişehir'de bir kıraathaneye yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı - Haberler

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Eskişehir'de bir kıraathaneye yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de bir kıraathaneye yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de bir kıraathaneye yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayının şüphelisi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kıraathaneye yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayının şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Orta Mahallede faaliyet gösteren bir kıraathaneye yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, silahlı saldırı olayının şüphelisi İ. A'yı kent merkezinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Saldırı, Asayiş, Güncel, Haberler

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