Eskişehir'de Bir Kafeden Cep Telefonu Çalındı
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Eskişehir'de bir kafeden ayrılan müşterilerin masada unuttuğu cep telefonunu çalan çift, güvenlik kameralarına yakalandı. Hoşnudiye Mahallesi Sahilyolu Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, masa üzerinde unutulan cep telefonu çalındı.
Eskişehir'de bir kafeden ayrılan müşterilerin masada unuttuğu cep telefonunu çalan çift, güvenlik kameralarına yakalandı.
Hoşnudiye Mahallesi Sahilyolu Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, masa üzerinde unutulan cep telefonu çalındı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, farklı bir masada oturan çift, unutulan cep telefonunu görerek yer değiştirdi. Kadın şüphelinin cep telefonunu alarak çantasına atmasının ardından zaman kaybetmeden yeni oturdukları masadan kalkan şüpheliler, hızla kafeden uzaklaştı.
Cep telefonunun sahibinin kafeye gelmesinin ardından güvenlik kameralarını inceleyen yetkililer, durumu fark edince olayı polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR