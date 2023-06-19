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Eskişehir'de Bir Kafeden Cep Telefonu Çalındı

Eskişehir'de Bir Kafeden Cep Telefonu Çalındı

Güncel Haberler

Eskişehir'de bir kafeden ayrılan müşterilerin masada unuttuğu cep telefonunu çalan çift, güvenlik kameralarına yakalandı. Hoşnudiye Mahallesi Sahilyolu Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, masa üzerinde unutulan cep telefonu çalındı.

Eskişehir'de bir kafeden ayrılan müşterilerin masada unuttuğu cep telefonunu çalan çift, güvenlik kameralarına yakalandı.

Hoşnudiye Mahallesi Sahilyolu Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, masa üzerinde unutulan cep telefonu çalındı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, farklı bir masada oturan çift, unutulan cep telefonunu görerek yer değiştirdi. Kadın şüphelinin cep telefonunu alarak çantasına atmasının ardından zaman kaybetmeden yeni oturdukları masadan kalkan şüpheliler, hızla kafeden uzaklaştı.

Cep telefonunun sahibinin kafeye gelmesinin ardından güvenlik kameralarını inceleyen yetkililer, durumu fark edince olayı polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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