Eskişehir'de Bir İş Yerinin Çatısında Yangın Çıktı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arifiye Mahallesi Banka Caddesi'ndeki elbise satılan bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.