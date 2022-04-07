Eskişehir'de bir iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Eskişehir'de bir iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de bir iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de bir iş yerinin çatısında çıkan yangın, hasara neden oldu.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yerinin çatısında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Eskişehir- Ankara kara yolundaki bir lokantanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

İş yerinin çatısının tamamen yanmasına yol açan olayın çıkış sebebi araştırılıyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Ankara, Yangın, Güncel, Haberler

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