Eskişehir'de bir gencin öldürülmesi davasının ilk duruşması yapıldı

Eskişehir'de bir kişinin öldüğü kavgayla ile ilgili sanık ve babasının yargılanması başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanıklar Emir Efe A. (19) ile babası Erol A. (54) salonda hazır edildi. Duruşmaya maktul Suat Akarsu'nun (24) yakınları ile taraf avukatları katıldı.

"Suat bıçağı savurunca göğsüm çizildi"

Sanık Emir Efe A. savunmasında, "Maktulü mahalleden tanırım ama bir samimiyetim yok. Olay gecesi evde uyurken zil çaldı. Uyanıp camdan baktığımda maktul Suat ve Aykut'un geldiğini görüp babamı uyandırdım. Babam da 'sen uyu ben bakarım' deyip dışarı çıktı. Bir süre sonra dışarıdan bağırma sesleri duydum. Camdan baktığımda Suat babama bıçakla saldırıyordu. Panikledim ve bıçak alıp evin önüne koştum. Maktulün babamı öldüreceğinden endişelendim. Babam elleriyle kendini savunmaya çalışıyordu. Ben de babamı kenara çekip Suat'a tekme attım. Bu sırada Aykut arkamdan sarıldı ve Suat'a 'vuracaksan vur artık şunu' deyip küfürler etti. Suat bıçağı savurunca göğsüm çizildi. Can havliyle Aykut'tan kurtuldum. Suat bana doğru gelmeye devam ettiği için belimdeki bıçağı alıp rastgele savurdum. Kastım olmamasına rağmen bıçak Suat'a isabet etmiş. Zaten Suat yere düşünce anladım ve bıraktım. Annem de uyanıp gelmiş. İkisi birlikte kanaması olduğu için Suat'a tampon yapmaya başladılar. Ben şoka girmişim. Babamlar Suat'a tampon yaparken Aykut'un elinde bıçakla onlara doğru geldiğini gördüm ve Aykut'a tekme attım. O sırada ambulansı aramışlar. Ambulansın geç kalma ihtimali olduğu için babamlar Suat'ı kendi arabasına aldı ve hastaneye götürdüler. Suat'ın aslında abim ile bir sorunu varmış fakat ne olduğunu bilmiyorum. Kimseyi öldürmek istemedim, kendimi korumaya çalıştım" dedi.

"Oğlum olmasaydı beni zaten öldürürlerdi"

Sanık baba Erol A. ise savunmasında, "Evde yatarken büyük oğlum Aytaç beni aradı. Aytaç uzun şoför olduğu için gece yoldaydı. Suat'ın kendisini aradığını küfür ve tehditlerde bulunduğunu söyledi. Beni de mahallede dikkatli olmam konusunda uyardı. Sonra beni kayıtlı olmayan bir numara aradı. Telefonu açınca Suat olduğunu anladım. Suat telefonda bana Aytaç ile tartıştıklarını, oğlumun ona hakaret ettiğini ve bunu kaldıramadığını söyledi ve konuşup telefonu kapattık. Aytaç ile Suat daha önce küfürleşmişler sanırım. Aralarındaki olaya dair bildiğim şey bu. Ben uyurken küçük oğlum Emir beni uyandırdı, Suat ve Aykut'un geldiğini söyledi. Ben ona yatmasını söyleyip kapıya çıktım. Kapıya çıkınca Suat elindeki bıçağı bana doğru sallamaya başladı. Sonra oğlum Emir geldi. Olay sırasında bende bıçak yoktu. Oğlum beni korumak istedi. Oğlum olmasaydı beni zaten öldürürlerdi" dedi.

Dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 5 Aralık'a erteledi.

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame ile 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar Emir Efe A. ve babası Erol A. hakkında dava açıldı. İddianamede sanıklar hakkında 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Olayın geçmişi

Odunpazarı İlçesine bağlı Emek Mahallesi Çobandere Sokak'ta meydana gelen olayda, Suat Akarsu ile Emir Efe A. (19) arasında 'küfürleşme' meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada göğsünden bıçaklanan 24 yaşındaki Suat Akarsu, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu, cinayet şüphelisi Emir Efe A. ile babası Erol A. gözaltına alındı. Şüpheli baba oğul emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi - ESKİŞEHİR