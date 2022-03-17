Eskişehir'de bir fabrikadaki 34 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Eskişehir'de bir fabrikadaki 34 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de bir fabrikadaki 34 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de bir fabrikada çalışan 34 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir fabrikada çalışan 34 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan işçiler gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir gazın fabrikaya sızmasından dolayı rahatsızlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen 34 işçi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şehir ve Yunus Emre devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan ve henüz tespit edilemeyen gazdan zehirlendikleri belirlenen işçilerden 31'i taburcu edildi, 3'ünün hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, işçi, Güncel, Haberler

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