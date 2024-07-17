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Eskişehir'de Bir Evden 4 Kamyon Atık Tahliye Edildi

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Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde bir evden kötü kokular yayılması üzerine belediyeye yapılan şikayet sonucunda, çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpler 4 kamyonla tahliye edildi.

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde bir evden 4 kamyon atık tahliye edildi.

Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Mahallesi'nde yaşayanlar, bir evden kötü kokular yayılması üzerine belediyeye şikayette bulundu.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla zabıta, temizlik işleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, şikayet edilen evdeki çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpleri topladı.

Ekiplerin 4 kamyon çöp çıkarttığı evde, dezenfekte ve detaylı temizlik çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Odunpazarı Eskişehir Çevre Belediye Yaşam Güncel Haberler

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