Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Bir Evden 30 Ton Çöp Çıkarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de geçen yıl kötü koku şikayetiyle belediye ekiplerinin 50 ton çöp çıkardığı Bülent K.'nin (56) evinden, bu kez 30 ton çöp çıkarıldı.

ESKİŞEHİR'de geçen yıl kötü koku şikayetiyle belediye ekiplerinin 50 ton çöp çıkardığı Bülent K.'nin (56) evinden, bu kez 30 ton çöp çıkarıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde oturan Bülent K.'nin komşuları, gelen kötü koku nedeniyle şikayette bulundu. İhbar sonrası Odunpazarı Belediyesi, zabıta ve polis ekipleri, Bülent K.'nin yaşadığı apartmana gitti. Ev sahibi Bülent K., kapıyı açmayınca çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, evin tüm odalarının çöplerle dolu olduğunu belirledi. Evin içerisinde değerli eşyalarını olduğunu ve almak istediğini söylemesi üzerine Bülent K.'ye izin verildi., Evden ayna ve ayakkabı çıkarmaya çalıştığı görülen Bülent K., uzaklaştırdı. Evin içerisine güçlükle giren belediye ekipleri, 10 saat süren çalışma ile daireden yaklaşık 30 ton çöp çıkartarak kamyonlara yüklendi. Ev ilaçlanırken, Bülent K. sağlık kontrolünden geçirildi. Bülent K.'ninn evinden geçen yıl da 15 kamyon ile 50 ton çöp çıkarılmıştı.

Haber-Kamera: Sarp DEMİRHAN/ Eskişehir,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir İnsan Hakları Çevre Belediye Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! 13 Ağustos İstanbul barajların doluluk oranı yüzde kaç? YKS ek tercih kimler yapabilir, kimler yapamaz? YKS ek tercih ne demek? YKS ek tercih ne zaman? YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 YKS 2. tercihler ne zaman? Yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih ne zaman? KYK KREDİ/BURS BAŞVURUSU 2024 | KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? KYK yurt başvuruları başladı mı? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek? ÖSYM neden girilmiyor? ÖSYM sitesine neden giremiyorum? YKS yerleştirme sonucuna nasıl bakılır? 2. TERCİHLER NE ZAMAN? YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇILACAK 2024? ÖSYM 2. tercihler ne zaman başlayacak? Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları! Sağlık Kurumları İşletmeciliği nedir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu ne yapar? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kaç yıl? ÖSYM ek tercih ne zaman? ÖSYM ek tercihler ne zaman açılacak 2024? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos en son deprem nerede oldu? SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem hissedildi mi? 13 Ağustos Salı Sivas'ta deprem mi oldu? Selin Ciğerci'nin eski kocası kiminle sevgili? Gökhan Çıra'nın sevgilisi kim? ÖSYM aday şifresi nedir? Aday şifresi ne? Aday şifremi unuttum ne yapmalıyım? Üniversiteye kayıt olurken hangi belgeler gerekir? 2024-2025 Üniversite kayıtları için istenilen evraklar! DOLAR KAÇ TL? 13 Ağustos bugün dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar? ÜNİVERSİTE KAYITLARI nasıl yapılır, hangi tarihte başlıyor? 2024-2025 üniversite kayıt takvimi! Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları açıklandı! YKS yerleştirme sonuçları sorgulama! Üniversite yerleştirme sonuçları için tıkla!
title