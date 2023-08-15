Eskişehir'de Bin TL Değerindeki Valizi Çalan Kadın Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Eskişehir'de bir çanta dükanının önünden bin TL değerindeki valizi çalan genç bir kadın güvenlik kameralarına yakalandı. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Genç kadın çanta dükkanından böyle valiz çaldı

ESKİŞEHİR Eskişehir'de çanta satışı yapılan bir işyerinin önünden bin TL değerinde valiz çalan genç kadın güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Pazar günü öğle saatlerinde Arifiye Mahallesi Banka Caddesi üzerinde bulunan bir çantacıda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işyerinin önünde vatandaşların incelemesi için bulunan valizlerden birisi, genç bir kadın tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, incelediği valizi alarak sokak arasına dönen kadın, hızlı adımlarla uzaklaştı.

Piyasa değeri bin TL olan valizin çalındığını fark eden işyeri sahibi, hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaştı.