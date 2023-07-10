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Eskişehir'de Biçerdöver ile Otomobil Çarpışması: 1 Ölü

Eskişehir'de Biçerdöver ile Otomobil Çarpışması: 1 Ölü

Güncel Haberler

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde meydana gelen kazada, biçerdöver ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, biçerdöver sürücüsü polis merkezine götürüldü.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

O.S. idaresindeki biçerdöver, Eskişehir Caddesi'nde Galip Acar'ın kullandığı 26 DC 079 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Acar, olay yerinde hayatını kaybetti. Biçerdöver sürücüsü O.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Galip Acar'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Mahmudiye Eskişehir Güncel Haberler

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