Eskişehir'de bıçaklı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi. Kavga sonucunda ağır yaralanan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı tutuklandı.
Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.
75. Yıl Mahallesi Vali Sami Sönmez Caddesi'nde Rahman Efe O. (17) ile H.C.T. (16) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Efe O. bıçakla ağır yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Rahman Efe O, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan zanlı H.C.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yaşamını yitiren Rahman Efe O. ise Erenköy Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camisi'nde, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.