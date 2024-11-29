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Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde husumetli arkadaşları arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından bıçakla yaralayan kişi yakalandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Caddesi'nde karşılaşan Enes T. ile husumetli olduğu arkadaşı Erol Can Kılıç arasında tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Enes T, yanındaki bıçakla Kılıç'ı yaraladı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Enes T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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