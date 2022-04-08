Eskişehir'de bıçakla işlenen cinayetin 3 sanığı hapis cezasına çarptırıldı

ALPU, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan biri tutuklu 3 sanığa hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Recep Ak'ı kasten öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Muhittin Selçuk A, tutuksuz yargılanan Uğur T. ve Ahmet Can A. ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Muhittin Selçuk A, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mağdur olduğunu öne süren tutuklu sanık, "Kamera kayıtlarında her şey açıktır. Olay günü saldırdılar, arabamı sıkıştırdılar. Ben ağır darbeler aldım. Bana küfürler edildi. Ben suç işlemedim. Canımı zor kurtardım." dedi.

Ahmet Can A. ise suç işlemediğini iddia ederek, sadece kavgayı ayırmaya çalıştığını savundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, takdiri indirimle, Muhittin Selçuk A'yı "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 25 ay 10 gün, Uğur T. ve Ahmet Can A'yı ise "basit yaralama" ve "kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 2'şer ay hapse mahkum etti.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde Haziran 2021'de çıkan bıçaklı kavgada Recep Ak hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Muhittin Selçuk A. tutuklanmış, Uğur T. ve Ahmet Can A. serbest bırakılmıştı.