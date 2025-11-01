Eskişehir'de Beton Dubaya Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, beton dubaya çarparak kaza yaptı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde beton dubaya çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
M.A.A. idaresindeki 26 ABK 202 plakalı otomobil, Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda beton dubaya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrolünde alkollü olduğu tespit edilen yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel