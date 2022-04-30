Eskişehir'de belediyeye tepki için yola çekilen tel örgü tahrip edildi

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir ailenin, belediyenin kamulaştırma yapmadan kullanması nedeniyle yıllardır yararlanamadıklarını ileri sürdükleri arazinin etrafını çevirdiği tel örgü tahrip edildi.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde 30 yıldır kullanılamadığı belirtilen arazinin içinde kalan Kanal Sokak'ın bir bölümünü çevreleyen çitlere zarar verildi.

"Özel mülktür girilemez" yazısı asılan tel örgülerin monte edildiği demir çubuklar sökülerek yerde oluşan boşluklar betonla dolduruldu.

Bunun üzerine tel örgülere zarar verip demir çubukları söken kişi ya da kişilerin bulunması için çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı.

Ailenin avukatı tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.