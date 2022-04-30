Eskişehir'de belediyeye tepki gösteren aile yolu tel örgüyle ikiye böldü

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir aile, belediyenin kamulaştırma yapmadan kullanması nedeniyle yıllardır yararlanamadıklarını iddia ettikleri arazinin etrafını tel örgüyle çevirince sokağın bir bölümü girişe kapatıldı.

Ailenin avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, gazetecilere, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde aile tarafından 30 yıldır kullanılamayan arazinin, çarşamba günleri pazar kurulan Kanal Sokak'ın bir bölümünü de kapsadığını söyledi.

Büyükşehir ve Odunpazarı belediyelerinin yol ve park için vatandaşın arazisini kamulaştırması gerekirken bunu yapmadığını savunan Gücüyener, şunları ifade etti:

"Müvekkillerim, önceki tarihlerde kullanamadıkları taşınmaz için yüklü bir 'yol harcamalarına katılma payı', 'asfalt parası' talep edilen aile, yıllardır ödedikleri emlak vergisi, son olarak Odunpazarı Belediyesi tarafından icraya konulunca isyan etti. Emlak vergisi için ödeme emri gönderilen aile son tahakkuk ettirilen emlak vergisini de ödedi fakat taşınmazın etrafını da tel ile çevirmeye karar verdi. Müdahale eden, belediye dahi olsa kimsenin mülkiyet hakkına bu şekilde müdahale edilemez. Mülkiyet hakkı anayasal bir haktır. Odunpazarı ve Büyükşehir belediyelerinin kamulaştırma yapıp kamunun kullanımına açması gereken bir yeri bedelsiz ve usulsüz kullanması hukuka aykırıdır. Çevre sakinlerine verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Fakat bu usulsüz kullanıma son verilmesi için belediyelere bir tepki gösterilmesi gerekiyordu."

Belediyenin bu özel mülkü kullanmasının usulsüz olduğunu öne süren Gücüyener, lisanslı harita bürosu tarafından hazırlanan krokiye göre arazinin etrafının tel çitle çevrildiğini sözlerine ekledi.