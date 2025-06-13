Eskişehir'de Belediye Otobüsünde Yangın Çıktı

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Eskişehir'de seyir halindeki bir belediye otobüsünün körüğü patlayarak yangın çıkmasına neden oldu. Otobüsteki kadın yolcu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ESKİŞEHİR'de seyir halindeyken körüğü patlayan belediye otobüsü alev aldı. İtfaiyecilerin söndürdüğü yangında, otobüsteki kadın yolcu, dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında, Eskişehir-Ankara Çevre Yolu Alpu Kavşağı'nda meydana geldi. Odunpazarı-Kanlıpınar Mahallesi hattı arasında sefer yapan Zafer Çekiç (42) idaresindeki 26 BE 537 plakalı belediye otobüsünün körüğü, seyir halindeyken patladı. Ardından otobüste yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesi sonucu yangın, tüm otobüsü sarmadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen, otobüsün tek kadın yolcusu, ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Otobüste zarar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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