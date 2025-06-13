Eskişehir'de Belediye Otobüsünde Yangın: Bir Yolcu Yaralandı

Eskişehir'de Belediye Otobüsünde Yangın: Bir Yolcu Yaralandı
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Eskişehir-Ankara kara yolunda sefer yapan belediye otobüsünün körüğündeki patlama sonrasında çıkan yangında bir kadın yolcu hafif yaralandı. Sürücünün müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Eskişehir'de, belediye otobüsünde çıkan yangında yaralanan yolcu tedavi altına alındı.

Eskişehir- Ankara kara yolu Alpu kavşağı mevkisinde, Kanlıpınar Mahallesi-Odunpazarı seferini yapan Zafer Ç. (42) idaresindeki Büyükşehir Belediyesine ait 26 BE 537 plakalı yolcu otobüsünün körüğü patladı.

Sürücü Zafer Ç, yangın nedeniyle otobüsü yol kenarına çekti. Daha sonra otobüsün arka tekerlek kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle otobüste bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın yolcu yaralandı.

Yangın tüpüyle alevlere müdahale eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan yolcu, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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