Eskişehir'de Belediye Otobüsü Tramvay Durağına Çarptı: 2 Yaralı

Eskişehir'de Belediye Otobüsü Tramvay Durağına Çarptı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de belediye otobüsünün tramvay durağına çarpması sonucu sürücü ve durakta bekleyen bir yolcu yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

1) BELEDİYE OTOBÜSÜ TRAMVAY DURAĞINA DALDI; 2 YARALI

ESKİŞEHİR'de Elif E'nin kontrolünü yitirdiği belediye otobüsü tramvay durağına daldı. Kazada Elif E. ile durakta bekleyen 1 yolcu yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Atatürk Lisesi tramvay durağında meydana geldi. Elif E., kullandığı 26 GA 289 plakalı belediye otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otobüs Atatürk Lisesi yakınındaki tramvay durağına daldı. Kazada, durakta bekleyen yolculardan Zeki P. ile sürücü Elif E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri

Facia resmen geliyorum demiş! İhmaller zinciri ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.