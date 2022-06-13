Eskişehir'de belediye otobüsü şoförünü bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı

Eskişehir'de belediye otobüsü şoförünü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan P, tutuksuz yargılanan kardeşi P.P, müşteki Barış Odabaşı ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Gökhan P, olay günü otobüs şoförünün kendisine küfür ettiğini iddia ederek, çıkan tartışmada Barış Odabaşı'na yumruk attığını anlattı.

Odabaşı ile boğuşmaya başladıkları ifade eden sanık Gökhan P, "Boğuşma sırasında üzerimdeki anahtarlıkta tırnak çakısı takılıydı. Ben anahtarlığı elime aldım ve bu sırada tırnak çakısı boğuşmanın etkisiyle kendi kendine açılmış. Yoksa ben özellikle tırnak çakısını açıp elime almış, bu şekilde boğuşmaya devam etmiş değilim. Bu sırada tırnak çakısı açılmış ve müşteki yaralanmış. Ben özellikle müştekiyi tırnak çakısı ile yaralamış değilim. Benim üzerimde bıçak veya herhangi bir kesici alet yoktu. Tırnak çakısını da özellikle kullanmış değilim. Müştekinin yaralanması kazara meydana gelen bir yaralanmadır. Müşteki taraftan özür diliyorum, suç kastı ile hareket etmiş değilim." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık Gökhan P'nin tutukluluk halinin devamına, P. P'nin ise tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Muttalip Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde durağa yanaşan 26 BL 511 plakalı belediye otobüsüne biletsiz iki kadın binmişti. Şoför Barış Odabaşı ile tartışan kadınlardan birinin telefonla haber verdiği yakını, durağa gelip sürücüyü bıçakla yaraladıktan sonra kaçmıştı. Odabaşı hastaneye kaldırılmış, şüpheli Gökhan P. ise polis merkezine giderek teslim olmuş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.