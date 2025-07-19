Eskişehir'de Belediye Otobüsü Devrildi: 2 Yaralı

Eskişehir'de Belediye Otobüsü Devrildi: 2 Yaralı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, bir belediye otobüsünün devrilmesi sonucu iki yolcu yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, belediye otobüsünün devrilmesi sonucu 2 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 26 EBB 166 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, kırsal Kavacık Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 2 yolcu, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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