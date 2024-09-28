Eskişehir'de Bebek Lahdi Bulundu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki araçta bebek lahdi olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi'de bir şüphelinin tarihi eser bulundurduğu ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Bu kişinin aracında arama yapan ekipler, 25 santimetre eninde, 65 santimetre uzunlukta ve 36 santimetre yüksekliğindeki bebek lahdi olduğu değerlendirilen objeyi gördü.

Muhafazaya alınan eserin hangi medeniyete ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Şüpheli hakkında ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.