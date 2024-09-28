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Eskişehir'de Bebek Lahdi Bulundu

Eskişehir'de Bebek Lahdi Bulundu
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde jandarma ekipleri, bir şüphelinin aracında tarihi bir bebek lahdi ele geçirdi. 25 santimetre eninde, 65 santimetre uzunlukta ve 36 santimetre yüksekliğindeki obje, muhafazaya alındı ve ait olduğu medeniyetin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki araçta bebek lahdi olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi'de bir şüphelinin tarihi eser bulundurduğu ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Bu kişinin aracında arama yapan ekipler, 25 santimetre eninde, 65 santimetre uzunlukta ve 36 santimetre yüksekliğindeki bebek lahdi olduğu değerlendirilen objeyi gördü.

Muhafazaya alınan eserin hangi medeniyete ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Şüpheli hakkında ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Seyitgazi Jandarma Bebek

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