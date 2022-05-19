Haklarında arama kararı bulunan 151 şüpheli yakalandı - Haberler

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Haklarında arama kararı bulunan 151 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Haklarında arama kararı bulunan 151 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 151 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 151 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde, 26 Nisan-18 Mayıs tarihlerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda; 'dolandırıcılık, hırsızlık, kasten öldürme, gasp, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan aranan 151 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 49'u emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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