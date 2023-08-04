Eskişehir'de Baz İstasyonundan Bakır Kablo Çalan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'de bir baz istasyonundan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında şüpheliler fark edildi ve yakalandı. Şüphelilerin yanında çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir'de bir baz istasyonundan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Tepebaşı ilçesi Satılmışoğlu Mahallesi Bursa- Eskişehir kara yolunda bulunan bir GSM firmasına ait baz istasyonunun yanında 2 kişi fark edildi.

Ekipler hareketlerinden şüphelenerek yakaladıkları bu kişilerin, haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan B.K. ile K.T. olduğunu belirledi.

Şüphelilerin yanında bulunan 2 çuval ve 1 motosiklete el koyan ekiplerce yapılan aramada ise 38 kilogram ağırlığında 114 metre uzunluğunda bakır elektrik kablosu, 3 maket bıçağı ve 4 bıçak ağzı, demir testere, pense ve keser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.