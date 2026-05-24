Eskişehir'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Eskişehir-Kütahya kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyere çarparak yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Arda M. idaresindeki 26 TC 714 plakalı otomobil, Eskişehir-Kütahya kara yolu Sazova Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Arda M, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner