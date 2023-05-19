Eskişehir'de bankamatiğe para yüklenirken yaklaşık 50 bin lira çalan zanlı serbest bırakıldı

Eskişehir'de bir bankaya ait bankamatiğe para yüklenirken yaklaşık 50 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de bir bankaya ait bankamatiğe para yüklenirken yaklaşık 50 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arifiye Mahallesi İletişim Sokak'ta dün bir bankaya ait bankamatiğe görevlilerce para yüklemesi yapıldığı sırada kabin içerisinde bulunan çantadan yaklaşık 50 bin lirayı alarak kaçan ve vatandaşlar tarafından yakalanan Ömer C'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ömer C, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.