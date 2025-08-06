Eskişehir'de Balkonunda Hint Keneviri Yetiştiren Zanlı Gözaltına Alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde evinin balkonunda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir şüphelinin evinin balkonuna esrar elde etmek için Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, balkondaki saksılar içerisinde bakımları yapılmış 2 kök Hint keneviri ile 47 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.