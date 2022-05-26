Eskişehir'de bağ evinden çalınan güvercinler Konya'da bulundu - Haberler

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Eskişehir'de bağ evinden çalınan güvercinler Konya'da bulundu

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de bağ evinden çalınan güvercinler Konya'da bulundu

Eskişehir'de misafirliğe gittiği bağ evinden 8 güvercin çaldığı öne sürülen zanlı Konya'da gözaltına alındı.

Eskişehir'de misafirliğe gittiği bağ evinden 8 güvercin çaldığı öne sürülen zanlı Konya'da gözaltına alındı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına başvuran H.A, Sarısungur Mahallesi'ndeki bağ evinde bulunan kümesinden Arap cinsi 8 güvercinin çalındığını bildirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, kümeste herhangi bir zorlama bulunmadığı, söz konusu kuşların özellikle seçildiği ve şüphelinin bağ evine misafirliğe giden O.D. olduğu belirlendi.

Konya'da gözaltına alınan O.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Çalınan güvercinler ise Eskişehir'e getirilerek sahibine teslim edildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Odunpazarı, Eskişehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Haberler

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