Eskişehir'de Baba ve Oğlu Hakkında Müebbet Hapis İstemiyle Dava Açıldı

Eskişehir'de çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba ve oğlu hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Eskişehir'de çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba ve oğlu hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kavgada Suat Akarsu'nun (24) öldürülmesine ilişkin, tutuklu sanıklar Emir Efe A. (19) ile babası Erol A. (54) hakkında hazırlanarak 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame kabul edildi.

İddianamede sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Tutuklu sanık Emir Efe A'nın savcılıktaki savunmasında, "Olaydan dolayı pişmanım. Amacım sadece kendimi ve babamı korumaktı. Kimseyi öldürmek ya da yaralamak istemedim." dediği öğrenildi.

Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Çobandere Sokak'ta 12 Haziran'da Suat Akarsu (24) ile Emir Efe A. (19) arasında "küfürleşme" meselesi yüzünden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Suat Akarsu, göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emir Efe A. ile babası Erol A'yı gözaltına almış, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.