Eskişehir'de Avrupa Hareketlilik Haftası Açıldı

Avrupa Birliği'nin (AB) sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusundaki farkındalık yaratmayı hedefleyen Avrupa Hareketlilik Haftası'nın (AHH) açılışı Eskişehir'de yapıldı.

"Herkes için Hareketlilik" temasıyla bu yıl 23'üncüsü düzenlenen AHH'nin açılış etkinliğine, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Avusturya Linz Belediye Başkanı Dietmar Prammer ve çok sayıda davetli katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye binasının önünden bando takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, Ulus Meydan'ında sona erdi.

Burada konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Vilcinskas, "gençlik, vizyon, ilham ve esin dolu" olarak tanımladığı Eskişehir'de bulunmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

Eskişehir'deki nüfusun yarısından fazlasını gençlerin oluşturduğuna dikkati çeken Vilcinskas, üniversitelerin gençlere yön verdiğini, her sokaktan kültür ve yaratıcılık aktığını kaydetti.

Vilcinskas, AHH'nin Eskişehir'de başlamasının önemine değinerek, "Eskişehir bize hareketliliğin geçmişle değil, çocuklarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve büyüklerimiz için yaratmak istediğimiz gelecekle ilgili olduğunu gösteriyor." dedi.

Hareketliliğin her şeyden önce insanlar için olduğunu belirten Vilcinskas, "Hareketlilik, her bir yurttaşa, nasıl hareket etmek istediği konusunda seçim yapabilme özgürlüğü vermelidir." ifadesini kullandı.

Vilcinskas, hareketliliğin uygun fiyatlı, adil ve herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurgulayarak, Fransa'nın başkenti Paris'teki Seine Nehri civarındaki otoyolların yürüyüş yollarına dönüştürüldüğünü, İtalya'nın Bolonya kentinde de tüm bölgelerin araçsız hale getirildiğini belirtti.

AB desteğiyle Türkiye'nin ilk tramvay ağlarından birinin Eskişehir'de kurulduğuna işaret eden Vilcinskas, "Temiz ulaşımı yaygınlaştırın, elektrifikasyonu benimseyin, güvenli bisiklet kullanımını yaygınlaştırın ve sokakları yeniden insanlara kazandırın. Bu konuda Avrupa Birliği yanınızda olacak." diye konuştu.

Vilcinskas, Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA III) yoluyla sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarını ve akıllı projeleri mali olarak desteklemeye devam ettiklerini aktardı.

AHH nedir?

Karbon emisyonlarını azaltmayı, sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini teşvik etmeyi ve arabalar yerine insanlara öncelik veren kamusal alanlar oluşturmayı hedefleyen bir girişim olan AHH, kentlerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

16-22 Eylül tarihlerinde Türkiye genelindeki belediyeler, sürdürülebilir ulaşım çözümlerini tanıtmak, toplum katılımını teşvik etmek ve ortak kentsel alanları yeniden düşünmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.