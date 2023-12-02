Eskişehir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, yaban hayvanı olduğunu düşünen bir kişi tüfeği ateşledi ve saçmalar Aydın Ercan'a isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi kırsal Yalımkaya Mahallesi'nde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, evinin bahçe kapısının yanında gece karartı gören Esma S. (43), yaban hayvanı olduğunu düşünerek elindeki tüfeği ateşledi.
Tüfekten çıkan saçmalar, bahçede bulunan Aydın Ercan'a (43) isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ercan'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.
Ceset, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna götürüldü.
Gözaltına alınan Esma S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Şüphelinin, Ercan'ın eski eşinin kız kardeşi olduğu öğrenildi.