Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

2 Aralık 2023 16:58 Son Güncelleme: 17:00 Abone Ol

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, yaban hayvanı olduğunu düşünen bir kişi tüfeği ateşledi ve saçmalar Aydın Ercan'a isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.