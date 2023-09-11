Eskişehir'de At Arabasında Çalıntı Malzemeler Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda bir at arabasında bulunan ve çalıntı olabileceği değerlendirilen çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda bir at arabasında bulunan ve çalıntı olabileceği değerlendirilen çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce hırsızlıkların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar esnasında bir adreste at arabası ile seyir halinde olan 4 şahsın yapılan kontrollerinde D. B. isimli şahsın, hakaret, tehdit, kişilerin huzur ve sükünunu bozma suçlarından aranması olduğu tespit edildi. Ayrıca at arabasının içinde bulunan ve çalıntı olabileceği değerlendirilen 13 adet inşaat demiri, 2 demir mazgal ve 151 demir şiş ele geçirildi. - ESKİŞEHİR