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Eskişehir'de asker eğlencesinde silahlı arbede

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Eskişehir'de sokakta düzenlenen asker eğlencesinde havaya silahla ateş eden şüphelilerle, ihbar üzerine gelen polisler arasında arbede çıktı. Bir polisin darbedildiği olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de sokakta düzenlenen asker eğlencesinde havaya silahla ateş eden şüphelilerle, ihbar üzerine gelen polisler arasında arbede çıktı. Bir polisin darbedildiği olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yapılan asker eğlencesinde silahla havaya ateş açılması üzerine çevredekiler, paniğe kapılıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Asker eğlencesinin yapıldığı sokağa gelen polis ekipleri, havaya ateş ettiği belirtilen şüphelileri tespit ederek gözaltına almak istedi. Polislerle eğlenceye katılanlar arasında arbede çıktı. Arbedede polislerden biri darbedilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sokaktaki eğlence sonlandırılırken, polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir 3-sayfa Olay Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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