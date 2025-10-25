Eskişehir'de Asayiş ve Trafik Uygulaması: 3 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir genelinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan geniş çaplı uygulamada binlerce kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Trafik denetimlerinde 8 araç sahibine ceza uygulandı.

Ayrıca kurallara uymadığı belirlenen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri hakkında da idari işlem yapıldı.