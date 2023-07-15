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Eskişehir'de Asayiş Uygulamasında 8 Kişi Gözaltına Alındı

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Eskişehir'de yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 5 kişi yoklama kaçağı olarak tespit edildi. Uygulama kapsamında umuma açık yerler denetlendi ve eksiklik tespit edilen 5 işletmeye yasal işlem uygulandı. Trafik ekipleri tarafından 259 araç kontrol edildi ve 35 sürücüye toplam 123 bin 376 lira idari ceza kesildi.

Eskişehir'de 250 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 3 bin 647 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. 5 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

Uygulamada, 60 umuma açık yer denetlendi. Eksiklik tespit edilen 5 işletmeye yasal işlem uygulandı. Trafik ekiplerince 259 araç kontrol edilirken, 35 sürücüye toplam 123 bin 376 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

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