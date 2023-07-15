Eskişehir'de Asayiş Uygulamasında 8 Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir'de yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 5 kişi yoklama kaçağı olarak tespit edildi. Uygulama kapsamında umuma açık yerler denetlendi ve eksiklik tespit edilen 5 işletmeye yasal işlem uygulandı. Trafik ekipleri tarafından 259 araç kontrol edildi ve 35 sürücüye toplam 123 bin 376 lira idari ceza kesildi.