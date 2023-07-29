Eskişehir'de Asayiş Uygulamasında 17 Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir'de yapılan asayiş uygulamasında, aranan 17 kişi yakalandı ve 3 kişi yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Uygulama sırasında uyuşturucu ele geçirildi ve 587 araç kontrol edildi.

Eskişehir'de 320 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, bazı suçlardan aranan 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il genelinde 4 bin 957 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada aranan 17 kişi yakalandı, 3 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

Aramalarda 1,75 gram uyuşturucu ele geçirildi. 90 umuma açık yerin denetlendiği uygulamada, 587 araç kontrol edildi. 31 sürücüye toplam 87 bin 210 lira cezai işlem uygulandı.